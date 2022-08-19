Suluyer, beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Ay ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Ahmet Gümüş ile "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında çalışma yürütülen İstiklal, Mehmet Akif Ersoy ile Konak ilk ve ortaokullarını gezdi.

Bakan Özer: 'İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak'

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre'de 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi kapsamında okullar denetlendi - Son Dakika

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