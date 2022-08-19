Cizre'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullar denetlendi - Son Dakika
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Cizre'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullar denetlendi

19.08.2022 15:16
Cizre'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullar denetlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ziya Suluyer, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullarda denetim yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ziya Suluyer, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullarda denetim yaptı.

Suluyer, beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Ay ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Ahmet Gümüş ile "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında çalışma yürütülen İstiklal, Mehmet Akif Ersoy ile Konak ilk ve ortaokullarını gezdi.

Yapılan incelemelerin ardından Suluyer, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi kapsamında okullar denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullar denetlendi - Son Dakika
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