Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın

15.04.2021 11:14
Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlar, dolandırıcılara karşı uyarıldı. Söz konusu paylaşımda "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklinde gelen mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.

"MESAJ LİNKLERİNE GİRİŞ YAPMAYINIZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım;

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın - Son Dakika


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