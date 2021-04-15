Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım;
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın - Son Dakika