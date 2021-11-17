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Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

17.11.2021 14:02

Son dakika haberler... ? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Turkcell iş birliğiyle 'Geleceği Yazanlar- Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı başlatıldı.

? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Turkcell iş birliğiyle 'Geleceği Yazanlar- Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı başlatıldı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21'inci yüzyılda yazılımın milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekerek, '2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. İş birliğinin gerçekleşmesinde büyük emek sarf edenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Eğitim ve istihdam seferberliğinin başlatıldığı programla üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak. 6 ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de alacak olan katılımcılar, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Turkcell'in yeni yazılım şirketi Atmosware ve grup şirketlerinde çalışma imkanı bulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında; gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılması amaçlanıyor. 'Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'nı tamamlayan ve sınavları başarıyla geçen genç yazılımcılar, Turkcell'in yazılım şirketi Atmosware'in yanı sıra Turkcell ve grup şirketlerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Katılımcılar, eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda önemli bir avantaj elde edecek.

Konuyla ilgili Turkcell Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

BAKAN ÖZER: ATTIĞIMIZ ADIM İLKLERİ BARINDIRIYOR

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerine dün hayatını kaybeden yazar ve şair Sezai Karakoç'a rahmet dileyerek başladı. Özer, 'Mesleki eğitim, bakanlık olarak en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesidir. 1999 yılında katsayı uygulamasıyla zayıflayan eğitim, üretim ve istihdamı güçlendirmek için çok önemli adımlar atıyoruz. Yazılım devi Turkcell ile Türkiye'nin yazılımcı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım atıyoruz. Bu attığımız adım bünyesinde ilkleri barındırıyor. Mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa 6 aylık programın yapısına göre veya 8 aylık eğitimlerle lise ve üstü diplomaya sahip gençlerimizin iş gücüne piyasasına geçişte esnek bir yapı oluşturduk. İş gücünün ihtiyacı olan insan kaynağını kısa sürede karşılamak için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Mevzuat altyapısını tamamladık ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi ilk adımı Turkcell ile yapıyoruz' diye konuştu.

'21'İNCİ YÜZYILDA YAZILIM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Özer, 'Bugün itibariyle tüm gençlerimizi bu önemli iş birliğiyle attığımız adıma katılmaya davet ediyorum. Bu sadece bir başlangıç, program üniversite son sınıf ve üniversite mezunu gençlere yönelik yazılımdaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım. 21'inci yüzyılda yazılım milli güvenlik meselesidir. Bakanlık olarak bu alana ciddi yatırım yapacağız. İnşallah bu yolda Turkcell ile yürüyeceğiz. 2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. İş birliğinin gerçekleşmesinde büyük emek sarf edenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA'DAN YERLİ VE MİLLİ YAZILIM VURGUSU

Gençleri geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise 'Bugün imzaların atıldığı iş birliği protokolü çok önemi, çünkü teknoloji ve dijitalleşmenin ön planda olduğu zamandayız. Özellikle yazılımın yerli ve milli bize ait olması lazım, bu işin ruhu yazılımdır. Firmaların ihtiyaç duyduğu yazılımcıların yetişeceği program başlıyor. İş garantili protokolün yazılım, teknoloji ve diğer iş gücü alanına hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

AKSU: 'BAKANLIĞIMIZIN YENİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMINDA İLK PROJE PAYDAŞI OLMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUZ'

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün, Türkiye'nin yazılımcı ihtiyacının karşılanması noktasında bir ilk olduğunun altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da şunları söyledi:

'Milli Eğitim Bakanlığımız, günümüz dünyasının ihtiyaçları kapsamında mesleki eğitimde de bazı değişiklikler yapıyor. Turkcell olarak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda üstlendiğimiz öncü ve etkin rolümüzle Bakanlığımızın bu yeni mesleki eğitim programında ilk proje paydaşı olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bugün bu projeyle hem ülkemizin hem de Turkcell'in yazılımcı alanındaki ihtiyacını karşılayabilmek için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım Projesi; gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İstihdam garantili bu mesleki eğitim projemizin ilk müjdesini kamuoyuyla paylaşan ve başından beri bu konuda bizlere destek vererek yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca ülkemiz için kritik öneme sahip bu projede birlikte çalışma fırsatı ve önceliği tanıdıkları için Milli Eğitim Bakanımıza ve Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak örnek projeler geliştirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.'

EĞİTİM PROGRAMI 6 AY SÜRECEK

Turkcell'in kurumsal birikimini yansıtan ve Turkcell Akademi tarafından hazırlanan programa lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunları katılabilecek. Başvurusu kabul edilen katılımcılara 'Geleceği Yazanlar Platformu' üzerinden online eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar daha sonra teknik test ve mülakat sürecine girecek. Bu aşamayı geçen katılımcılar 6 ay sürecek bir bootcamp programına alınacak.

Program süresince online ve sınıf içi eğitimlere katılacak gençlere aynı zamanda bire bir mentorluk desteği verilecek. Ayrıca bu kapsamda Turkcell'de iş başında eğitim de alma şansı yakalayacak olan katılımcılar, programı tamamlamalarının ardından, gerçekleşecek sınavlarda başarılı oldukları takdirde Turkcell ve grup şirketlerinde tam zamanlı çalışma fırsatına kavuşacak.

6 FARKLI ODAKTA YAZILIM EĞİTİMLERİ

6 ay sürecek bootcamp programında katılımcılara 6 farklı odakta eğitim ve gelişim imkanları sunulacak. Bu eğitimler şunlardan oluşuyor:

'Swift Developer

Kotlin Developer

Java Developer

Net Developer

Data Scientist

Applications Operations?

İmza töreninin ardından Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, günün anısına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye takdiminde bulundu.

Program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için https: gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegi-yazanlar web sitesi ziyaret edilebilir.

Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, İstihdam, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TURKCELL'DEN GELECEĞİN YAZILIMCILARI İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
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