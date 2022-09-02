"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı - Son Dakika
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"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

02.09.2022 13:44
"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel'in, hurdaya ayrılmış otobüsten tasarladığı "Mobil Bilim Merkezi"nden, ülke genelinde kırsalda yaşayan 450 bin çocuk yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel'in, hurdaya ayrılmış otobüsten tasarladığı "Mobil Bilim Merkezi"nden, ülke genelinde kırsalda yaşayan 450 bin çocuk yararlandı.

Bilimin zevkli dünyasının anlatıldığı Mobil Bilim Merkezi, 2018 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi, bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Emre Özel, AA muhabirine, "ayakları yere basmayan festival" olarak adlandırılan TEKNOFEST'te çocukları ağırladıklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 28'inin kırsal kesimde yaşadığını gördüklerini belirten Özel, "Bu, milyonlarca vatandaşımız ve öğrencimiz yapıyor. Bilim merkezine, müzeye gidemeyen öğrencilerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yapılmış bir proje." ifadesini kullandı.

Mobil Bilim Merkezi'nin çocukların okullarını, bulundukları yerleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya kadar birçok disiplinde farklı deney düzenekleri var. Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor. Örneğin çocuklarımızla meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyüş yapabiliyorlar. Satürn'deki yaşlarını, ağırlıklarını hesaplıyorlar."

Özel, Mobil Bilim Merkezi ile dağ, köy, mezra demeden bir çocuk sesinin bile yankılandığı her yere gidebildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 450 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Tabii TEKNOFEST'le bu 550 bine ulaşmıştır. Parolamız da şu. Nice bilim insanları çıkartmış Anadolu'dan yeni Aziz Sancar'lar, Mimar Sinan'lar, Fatih'ler çıkarma parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Mobil Bilim Merkezi' ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı - Son Dakika

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