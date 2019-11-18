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Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca,

Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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