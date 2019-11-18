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Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı