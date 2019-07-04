Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:20 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 2 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!
Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı