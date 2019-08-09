Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı., System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:16 Kaynak: AA
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