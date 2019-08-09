Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:16 Kaynak: AA
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