Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:16 Kaynak: AA
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