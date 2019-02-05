Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 Yılı 750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları, "Https:...

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 Yılı 750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları, "Https:...

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, "https: //personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 Yılı 750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları,
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA

meb, Güncel
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