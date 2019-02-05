Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 Yılı 750 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları, "Https:...
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, "https: //personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA
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