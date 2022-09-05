İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU - Son Dakika
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İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

05.09.2022 15:45
İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik çalışması ve uyum eğitim programı kapsamında veliler, bir günlük öğrenci oldu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik çalışması ve uyum eğitim programı kapsamında veliler, bir günlük öğrenci oldu. İzmir'deki ilkokulda öğrenci sıralarına oturan veliler, programın uyum sürecindeki önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile başlatıldı. Okul aile iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl yeni bir uygulama hayata geçirildi. Veliler program kapsamında okullara giderek yüz yüze bilgilendirme toplantılarına katıldı. İzmir'de uyum haftası kapsamında resmi ve özel okullar bünyesinde 2 bin 496 okul, 30 bin 151 derslik, 738 bin 273 öğrenci, 50 bin 79 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına hazır bulundu. Kentte, okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı eylül 2021 tarihinde yüzde 69 iken, ağustos 2022 sonu itibariyle yüzde 90'a ulaştı ve bugün, 57 bin 416 öğrenci okula başladı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100'üncü Yıl İlkokulu'nda veliler, çocukların uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

'KIZIM BENİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİ'

Uyum eğitim programına katılan velilerden Buket Şinal Bilgi, Bizler de çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Uyum eğitim programının herkes için çok iyi olacağını düşünüyorum. Yararlı olacağını düşünüyorum dedi.

Velilerden Hatice Kahraman ise Aynı kızım gibi ben de çok heyecanlıyım. Bu sıralara tekrar geri dönüp oturmak çok güzel bir duygu. Veli olarak onları anlamamız açısından bu uygulamanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Kızım da beni burada görünce daha çok sakinleşti ve mutlu oldu. Onların yaşayacaklarını birebir deneyimlemiş olduk. Okula güven açısından ailelerin okulda olması bence çok güzel bir şey ifadelerini kullandı.

5 Eylül'de okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflarla başlayacak olan program, 9 Eylül'de sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak program ise 12 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE UYUM EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA VELİLER ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU - Son Dakika
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