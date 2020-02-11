Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçlarına, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.
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