Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı., System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçlarına, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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