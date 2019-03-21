Milli Eğitim Bakanlığınca Ataması Yapılacak 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Branş Dağılımları...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu