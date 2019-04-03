Milli Eğitim Bakanlığınca, Lgs Kapsamında Liselere Giriş İçin Yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve...
12 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA
Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
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