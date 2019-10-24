Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
59 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak Son dakika: Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rusya Savunma Bakanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı bağlantı kurdu Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor