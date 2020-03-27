Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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