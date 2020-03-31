Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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