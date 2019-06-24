Son dakika! LGS sonuçları açıklandı
15 dakika önce
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Liseli olmak için 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilecek.
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