Son Dakika Haberleri: Son dakika! LGS sonuçları açıklandı
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Son dakika! LGS sonuçları açıklandı

15 dakika önce

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Liseli olmak için 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilecek.

Son dakika! LGS sonuçları açıklandı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01 Kaynak: AA
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