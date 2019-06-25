Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
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