Liselere Geçiş Sistemi birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

TC KİMLİK NUMARASI VE DOĞUM TARİHİ BİLGİLERİ İLE ÖĞRENİLEBİLECEK

LGS sonuçları için kurumun resmi internet adresi olan "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden adaylar sorgulama yapabilecek. TC. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesinin ardından öğrencinin elde ettiği sonuçlar öğrenilebilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİRİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ 29 TEMMUZ-2 AĞUSTOSARASINDA

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL TERCİH BAŞVURULARI 5-8 AĞUSTOSTA YAPILACAK

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.