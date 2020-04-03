Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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