MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı - Son Dakika
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MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı

14.09.2022 15:50
MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.

Örnek soru kitapçıklarına, bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabiliyor.

YORUMLAR
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İscehisar'dan kısa kısa İscehisar'dan kısa kısa Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı - Son Dakika

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