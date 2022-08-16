Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Öğretmenlik Zaten Uzmanlıktır, Bu Yöntem Bir An Önce Terk Edilmeli'

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

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