Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Kaynak: AA
milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
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