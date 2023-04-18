45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
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45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

18.04.2023 16:08
45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adayların, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adayların, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
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