İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı - Son Dakika
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı

04.09.2022 12:34
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tamamlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınav, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde, 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı.

Sınav sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "2022 MEB Bursluluk Sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav sürecine Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı - Son Dakika

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