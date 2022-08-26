7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı - Son Dakika
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7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı

26.08.2022 09:55

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden (HEM) 2022'nin 7 ayında 7 milyon 570 bin kişi yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden (HEM) 2022'nin 7 ayında 7 milyon 570 bin kişi yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'e bağlı 998 HEM, her ay 1 milyon vatandaşa kurs imkanı sunuyor. Vatandaşlar 81 ilde 73 alandaki 3 bin 811 farklı kursa katılabiliyor.

73 alanda 2 bin 748'i mesleki ve teknik, 1063'ü genel olarak birçok alanda kurs imkanı bulunan HEM'lerde, en fazla tercih edilen meslek kursları arasında "bilgisayar işletmenliği, ev tekstil ürünleri hazırlama, arıcılık, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama" yer alıyor.

2022'nin 7 ayında 7 milyon 570 bin vatandaşın yararlandığı HEM'ler tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyenler, HEM'lere gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabiliyor.

"Vatandaşlarımızın istediği kursu ayaklarına götürmek birinci önceliğimiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim hizmeti sunmadıklarına işaret ederek "Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir noktasına dağılmış 998 halk eğitimi merkeziyle de yetişkin olan vatandaşlarımızın istediği kursları, istedikleri noktada ayaklarına götürüp bu hizmetten faydalanmasını birinci öncelik olarak alıyoruz. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kadınların bu kurslara rağbetlerinin önemine dikkati çeken Özer şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Onun için kadınlarımızın hem hayatta ayakları üzerinde daha güçlü durabilmeleriyle ilgili hem de istihdama katılımlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her türlü kursu, halk eğitimi merkezleri üzerinden kadınlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah, yıl sonuna kadar da bu süreçte 998 halk eğitimi merkezimizle tüm vatandaşlarımıza bir şekilde erişmenin mutluluğunu taşımış olacağız."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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