MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak - Son Dakika

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