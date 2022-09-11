Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak - Son Dakika
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Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak

11.09.2022 19:52
Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak - Son Dakika

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