MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

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