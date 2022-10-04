Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı

04.10.2022 14:04
Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi Van'da 'Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi' bilgilendirme toplantısı yapıldı Van'da 'Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi' bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 20:13:05. #1.13#
SON DAKİKA: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement