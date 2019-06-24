Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...
15 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı
Son dakika! LGS sonuçları açıklandı
Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde
Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı