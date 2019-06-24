Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...
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Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas...

15 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas..., System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:02 Kaynak: AA
baka, milli eğitim, Güncel
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