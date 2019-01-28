Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurslarının 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından İtibaren...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurslarının Kapatılacağını Açıkladı
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