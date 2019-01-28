Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurslarının 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından İtibaren...

Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurslarının 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından İtibaren...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurslarının 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından İtibaren..., System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurslarının Kapatılacağını Açıkladı Venezuela'da Ordusu Darbe Girişimine Karşı Sokağa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 23:43:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurslarının 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılından İtibaren...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]