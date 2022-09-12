Marmaris'te öğretmenlere "aile okulu" eğitimleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan Aile Okulu Projesi kapsamında Marmaris'te 115 öğretmene eğitim verildi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla öğretmen Saadet Ünlü tarafından "Aile içi iletişim becerileri", "Bağımlılık", "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite", "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı", "Sosyal duyusal beceri gelişimi", "Ahlaki gelişim", "Çalışma ve stres yönetimi" ve "Akran ilişkileri" konularında öğretmenlere bilgi aktarıldı.

Marmaris Sabancı Lisesi Konferans Salonu'nda verilen eğitimler 115 öğretmen başarı ile tamamladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Kaçar, eğitici eğitimi alan öğretmenlerin ilçedeki tüm velilere ulaşarak eğitimi onlara aktaracaklarını söyledi.

Özellikle salgın döneminde çocukların teknolojiyi yanlış kullanımı ile ilgili eğitimin faydalı olacağına işaret eden Kaçar, "Aile için de yaşanan kopukluklar ve okula uyum süreçlerinde yaşanan aksaklıkları en aza indirgemeyi hedeflediğimiz bu eğitim sürecinin ailelere çok faydalı olacağını düşünüyorum. 30 saatlik kursumuzu kursa başvuran tüm öğretmenlerimizin tam zamanlı katılımları ile tamamladık. En kısa zamanda yeni kurslar ile bu öğrenilenlere velilerimize ulaştıracağız." dedi.