Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığından açıklama
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığından açıklama - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığından açıklama

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından "MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam Hatip okulları kesinlikle olmayacak" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından açıklama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığından "MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam Hatip okulları kesinlikle olmayacak" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Arçelik A.Ş. arasındaki 'Dijital Kanatlar' Projesi İş Birliği Anlaşması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokulları kapsadığı için yazıda anlaşmanın yol açtığı hukuki sorumluluk gereği 'okul ve öğretmen seçim kriterleri' belirtilmiş olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye yer verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır. İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de öğrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" denildi.

(İHA)

Arçelik A.Ş., Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı
"MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi Son dakika: Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanlığından açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]