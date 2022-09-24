MEB, bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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MEB, bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

24.09.2022 15:21
MEB, bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

Böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

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