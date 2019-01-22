Milli Eğitim Bakanlığından Öğrencinin Serviste Unutulmasına Soruşturma
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığından öğrencinin serviste unutulmasına soruşturmaMİLLİ Eğitim Bakanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisi R.D.'nin (4) servis minibüsünde unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığından öğrencinin serviste unutulmasına soruşturma
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Samsun
'un Atakum
ilçesinde anaokulu öğrencisi R.D.'nin (4) servis minibüsünde unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz
konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:55 Kaynak: DHA
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