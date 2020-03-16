Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi - Son Dakika

Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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