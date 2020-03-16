Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi - Son Dakika

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Sürücü kursları sınavları Mart ayının sonuna kadar ertelendi
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
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