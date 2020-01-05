Milli Eğitim Bakanlığından Ulusal Kısa Film Yarışması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında bir Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara akranlarıyla birlikte uygun eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla, bütünleştirme çalışmalarında aktif rol alan tüm paydaşların katılımı ile yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemi sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında bir Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve bütünleştirici eğitim kavramının yaygınlaştırılması için "Benim Hikayem" adı altında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlendi.

"Bütünleştirici eğitim" konusunu gündeme getirerek kamuoyunun ilgisini bu konuya çekmek ve toplumda farkındalık oluşmasına imkan tanımak; özel eğitim ihtiyacı olsun ya da olmasın, her çocuğun eğitimde eşit fırsat hakkına sahip olduğuna vurgu yaparak toplumdaki ön yargıların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan kısa film yarışmasının sonuçları 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilen kısa filmler arasından birinciliğe layık görülen yapıma 10 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmanın ikincilik ödülü 8 bin, üçüncülük ödülü ise 6 bin lira olacak.

Amatör ya da profesyonel tüm film yapımcılarına açık olan ve gönderilecek olan filmlerin özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin topluma uyumunu gösteren; umut, iyimserlik aşılayan filmler olmasının beklendiği Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili detaylara www.begep.org internet sitesinden ulaşılabilecek.

(İHA)