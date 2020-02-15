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Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ilişkin açıklama
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta Gaziler İmam Hatip Ortaokulunda eğitimine devam eden bir öğrencinin zorla okul nakli yaptırıldığına dair iddiaların takipçisi olunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
(Beşir Kelleci/İHA)
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