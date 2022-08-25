Eskişehir'de ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığının, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı ders kitabı ve yardımcı kaynaklar, Eskişehir'deki okullara ulaştırılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk kez ders kitaplarıyla yardımcı kaynakların da öğrencilerin masasında olacağı belirterek, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın himayelerinde süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 1 milyon 267 bin 527 ücretsiz ders kitabının okullara dağıtımının tamamlandığını duyuran Töre, şunları kaydetti:

"Ders kitaplarının yanı sıra Bakanlık tarafından gönderilen yardımcı kaynak çalışma kitaplarının ilk kısmı olan 524 bininin dağıtımına da başlandı. Geçtiğimiz dönemde ilimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayan, ailelerimizden ve öğrencilerimizden olumlu dönütler aldığımız yardımcı kaynak kitapları 12 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla öğrencilerimizin masalarının üzerinde basılı ve ücretsiz bir şekilde ulaştırılmış olacak. Bakanlığımızın göndermiş olduğu kitaplar öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacaktır. Eğitim öğretim yılı başı itibarıyla ilimizde toplam 823 bin 827 yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırılmış olacaktır. Bu çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in liderliğinde Bakanlığımız tüm imkanları kullanarak yardımcı kaynak üzerine eğilmeye başladı. Yıllardan beri kronik olan, velilere ilave yükler yükleyen, aynı zamanda okullarımızın ve öğretmenlerimizin de bir şekilde sıkıntılı süreçlerle yüzleşmesine yol açan yardımcı kaynak olayını da 1 yıl gibi kısa sürede ortadan kaldırdı."