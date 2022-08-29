Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor

29.08.2022 14:12
Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığının, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı ders kitabı ve yardımcı kaynaklar, Beypazarı ilçesindeki okullara ulaştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı ders kitabı ve yardımcı kaynaklar, Beypazarı ilçesindeki okullara ulaştırılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, kitapların okullara dağıtımına ilişkin yürütülen çalışmayla ilgili incelemede bulundu.

Yılmaz, kitap dağıtımının bu alandan başta Beypazarı başta olmak üzere Ayaş ve Güdül ilçelerine de yapılacağını belirterek, dağıtımların sürdüğünü ifade etti.

"Milli Eğitim Bakanlığımız her yıl okullara ücretsiz kitap dağıtımında bulunuyor. 12 Eylül'de okullarda ders zili çaldığında tüm kitaplar öğrencilerimizin sıralarının üzerinde olacak." diyen Yılmaz, tüm öğrencilere başarı diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor - Son Dakika
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