Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerden gelen öykülerin derlendiği "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabında "Doğanın Koruyucuları" öyküsüyle yer alan ilkokul öğrencisini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde öykü yazma çağrısı üzerine Marmaris'ten Ahu Hetman İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ada Karaman'ın yazdığı "Doğanın Koruyucuları" adlı öykü kitapta yer aldı.

İlçeyi gururlandıran Ada Karaman'ı Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan Çamdibi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Minik öğrenciyi ve ailesini tebrik eden Aldoğan, evinin bahçesinde bir müddet sohbet ettiği Ada Karaman'a hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da Ada'dan övgü ile söz ettiğini dile getiren Aldoğan, "Öğrencimiz daha önceden de Marmaris'te değerleri canlandırmak ve öğrencilerin yazma becerisini ortaya çıkarmak, samimi duygularını, hayallerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "İlçe Milli Eğitim Müdürüme Mektubum Var" projesi kapsamında başarılı bir çalışma ortaya koymuştu. Mektubunda beni çok tanımak istediğini belirtmişti. Biz de öğrencimizi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde evinde ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.