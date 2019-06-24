Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve...
16 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığının LGS
sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.
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