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Milli Eğitim Bakanlığının PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme raporu açıklandı.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığının PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme raporu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığının PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme raporu açıklandı.
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