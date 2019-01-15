Milli Eğitim'de 2023 Eğitim Vizyonu Masaya Yatırıldı
16 dakika önce
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi' kapsamında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi' kapsamında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi kapsamında üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı' Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlar Kayseri yerelinde ve Türkiye genelinde eğitim alanındaki fikir ve düşüncelerini raporlaştırdılar. Bilim-sanat, mesleki teknik ve din öğretimi alanında sorunlar ve çözüm önerileri tek tek raporlaştırıldı. Bu raporlar önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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