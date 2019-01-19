Milli Eğitim'den Geldik' Diye Dolandırdılar
1 saat önce
Eskişehir'de bir vatandaş, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldiklerini söyleyerek oğluna internetten ders verileceğini belirterek bir miktar para alan, sözleşme imzalatan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu.
Eskişehir
'de bir vatandaş, Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden geldiklerini söyleyerek oğluna internetten ders verileceğini belirterek bir miktar para alan, sözleşme imzalatan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu.
71 Evler mahallesi Erbilen sokakta yaşayan İ.P., dün akşam saat 21.00 sıralarında evlerine gelen A.K. ve E.T. isimli biri erkek biri bayan şahısların Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldiklerini söyleyip oğullarına internetten ders vermek üzere tanıtım yaptıklarını, sözleşme imzalatan şahıslara elden 100 TL para verdiğini belirti. Polise başvuran vatandaş, kendisini yanıltıp ürün satan ve sözleşme imzalatıp borçlandıran şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etti. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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