Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti

02.03.2021 17:50
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti, System.String[]

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Hes Kablo Kayserispor'un teknik heyetinde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Hes Kablo Kayseri spor'un teknik heyetinde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çandıroğlu, yardımcı antrenör Uğur Kulaksız ile Alper Kelkitli ve idari menajeri Sayın Yunus Akbulut'la bir süre görüşerek başarı temennisinde bulundu.

Çandıroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimizin Kayserispor'da görev alması spor camiamızın ne kadar yetkin ve kaliteli olduğunu gösteriyor. Milli eğitim camiası adına onur duyduk. Bu da gösteriyor ki velilerimizin de çocuklarını yetkin öğretmenlere emanet etmesi açısından sevindirici bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Çandıroğlu'na Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti

Bilal Yılmaz, Kayserispor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika! Türkiye'de sonuçlanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika! Türkiye'de sonuçlanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor         
11:56
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor         
09:41
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei