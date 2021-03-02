Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayserispor'u ziyaret etti

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Hes Kablo Kayseri spor'un teknik heyetinde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çandıroğlu, yardımcı antrenör Uğur Kulaksız ile Alper Kelkitli ve idari menajeri Sayın Yunus Akbulut'la bir süre görüşerek başarı temennisinde bulundu.

Çandıroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimizin Kayserispor'da görev alması spor camiamızın ne kadar yetkin ve kaliteli olduğunu gösteriyor. Milli eğitim camiası adına onur duyduk. Bu da gösteriyor ki velilerimizin de çocuklarını yetkin öğretmenlere emanet etmesi açısından sevindirici bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Çandıroğlu'na Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.