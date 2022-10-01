MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA 'SPOR DALI EĞİTİMİ' PROTOKOLÜ İMZALANDI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi' protokolü, bakanların katılımıyla imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü imza törenine katıldı. Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Mahmut Özer, "Çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmesi için, tüm Türkiye'de, uzman antrenörlerle desteklenmesini hedefliyoruz. Aslında tüm bu çabaların nihai noktası, bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan insanın tam olarak yetişmesiyle ilgili bir iş birliğidir" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Türkiye genelinde ilkokullarda branş eğitimi verilmesi, antrenörlerin öğrenci mezun olana kadar branşı tanıtıp ve öğretmesi için, atacağımız imzalarla uygulama noktasında önemli bir adım atacağız. Fırsat eşitliği ve bu anlamda halkımızın, gençlerimizin her konuda olduğu gibi sporda da hizmetlere erişebilirliği çok ama çok önemli bir konu" dedi.