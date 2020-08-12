Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten "okullar güvenli" açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten "okullar güvenli" açıklaması

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske, mesafe bilincini almış çocukların, sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine okul gibi kontrollü ortamlarda daha güvenli olacaklarını düşündüğünü bildirdi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske, mesafe bilincini almış çocukların, sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine okul gibi kontrollü ortamlarda daha güvenli olacaklarını düşündüğünü bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, geldiği Antalya'da AA muhabirine, Kovid-19'un hayatın bir çok safhasını etkilediğini, en çok etkilediği ve dönüştürdüğü alanın ise eğitim olduğunu söyledi.

Sağlık kadar eğitimin de çok önemli olduğunu vurgulayan Maviş, eğitimde kaybedilecek bir günün, milletlerin geleceklerinde çok uzun sürelere neden olabileceğini dile getirdi.

Bu nedenle bu konuda çok dikkatli bir karar alınması gerektiğini aktaran Maviş, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bütün avantaj ve dezavantajları düşünerek bir çalışma yaptığını ifade etti.

Okulların pandemi sürecinde açılması, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, eğitim sürdürülebilmesi için bütün seçeneklerin tartışıldığını anlatan Maviş, bütün seçeneklere hazır olunduğunu kaydetti.

Maviş, özellikle yüz yüze eğitimin çocukların sağlığına da olumsuz etkilemeyecek şekilde nasıl yapılacağına dair modellerin görüşüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim hibrit model dediğimiz, yani bazı derslerin yüz yüze, bazı derslerin uzaktan olmak kaydıyla seyreltilmiş ders ortamlarında sınıf mevcutlarının azaltıldığı, günlerin gruplara göre paylaştırıldığı, teneffüs saatlerinin çocukların birbiriyle teması açısından çok büyük karmaşa doğurmayacak şekilde koordine edildiği model üzerinde çalışmalar yapılmış durumda. Maske, mesafe bilincini çocuklarımıza da vermek suretiyle sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine, okul gibi kontrollü ortamların daha güvenli olacaklarını düşünüyorum. Okul bence çocuk için sokaktan, caddeden daha az risk taşıyor. Bu benim şahsi kanaatim. Son kararı verecek olan Milli Eğitim Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla ve bilim kurulumuzun yapacağı çalışmalar. Çünkü, salgının seyrini onlar gözlemliyorlar. Tehlike ve tehdidin çapını onlar bizden daha iyi görüyorlar. Buna göre kararlarını vereceklerdir."

"Uzaktan eğitimin riskleri var"

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim olanaklarının kısıtlanması sonucu eğitim sisteminin içerisine uzaktan eğitimin girdiğini aktaran Maviş, bu modelin artık eğitim hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Maviş, pandemi sürecinin, teknoloji ve dijital imkanların kullanımını kalıcı bir şekilde eğitim sisteminin içerisine soktuğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Uzaktan eğitim, belli oranda katkı sağlayan bir sistem ama bunun ürettiği bir takım problem alanları var. İlkokul çağındaki çocuklar, okulu sadece bilgi aktarımı yapılan bir merkez olarak görmüyorlar. Okul, onlar için böyle bir anlam ifade etmiyor. Akran sosyalleşmesini akranların arkadaşlık ilişkilerini burada alıyorlar. Hayatı burada öğreniyorlar. Yalnızlıklarını ve sosyalleşme ihtiyaçlarını okul aracılığıyla gideriyorlar. Bütünüyle uzaktan eğitim, sistemin ana parçası haline geldiğinde çocuklarımızın sosyalleşmesi, hayat içerisinde öz güven kazanmaları, birbirleriyle ilişki kurma kabiliyeti kazanmaları açısından önemli risklerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Bu açıdan uzaktan eğitim, eğitimin bütünüyle yüz yüze eğitimin karşısında tek seçenek olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan bir eğitim modelidir."

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten okullar güvenli açıklaması

Nazım Maviş, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş'ten 'okullar güvenli' açıklaması - Son Dakika
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