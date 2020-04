Milli Eğitim Kurumları maskeyi seri üretmeye başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar Düzce'de maskeyi seri üretime geçti. İl genelinde günde 291 adet 3D siper maske ve 3 bin 250 adet kullan at maske üretiyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayılan, Ülkemizde de etkisini gösteren Korona Virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ve kurumlarda görev yapmakta olan öğretmenler maske üretimine başladı ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Salgınla mücadelede en önde olan sağlık çalışanlarına destek olmak için başlatılan üretim faaliyetleri kapsamında, 3D yazıcılar ile okullarda uzun süre kullanılabilecek 3D siper maske üretilirken, Halk Eğitim Merkezlerinde ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde pratik (kullan at) siper maske üretimi gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, pratik (kullan at) siper maske üretimine devam eden Merkez Halk Eğitim Merkezi'ni, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Düzce'de ki okullar ve kurumlarda günlük 291 adet 3D siper maske ve 3.250 adet pratik (kullan at) maske üretilerek, sağlık kuruluşlarımıza teslim ediliyor. - DÜZCE