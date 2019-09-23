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Milli Eğitim Müdür yardımcılığına Ok atandı

14 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanan Adnan Ok görevine başladı.

Milli Eğitim Müdür yardımcılığına Ok atandı, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanan Adnan Ok görevine başladı.


Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışan Adnan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atandı. Başarılı çalışmalara imza atan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanarak yeni görevine başladı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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