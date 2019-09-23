Milli Eğitim Müdür yardımcılığına Ok atandı
14 dakika önce
İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanan Adnan Ok görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanan Adnan Ok görevine başladı.
Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışan Adnan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atandı. Başarılı çalışmalara imza atan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanarak yeni görevine başladı. - IĞDIR
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