Milli Eğitim Müdürleri Kahta'da bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman ilçe milli eğitim müdürleri Kasım ayı bilgilendirme toplantısını Kahta'da yaptı.

Kahta öğretmenevi gerçekleşen toplantıda müdürler ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, okulların hazırlık durumları, pansiyonların genel durumları, taşımalı eğitim, onarım ve bakım gibi birçok konu hakkında bilgi vererek eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hususunda istişarelerde bulundu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, programın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, kentteki eğitim durumunun yükseltilmesi noktasında koordineli çalışmanın öneminden bahsetti.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, düşünen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen, yaptığı projeyi hayata geçirebilen milli ve manevi değerlere bağlı bireylerin yetişmesi için çalışıyoruz." dedi.