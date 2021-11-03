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Milli Eğitim Müdürleri Kahta'da bir araya geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürleri Kahta'da bir araya geldi

03.11.2021 15:01
Milli Eğitim Müdürleri Kahta'da bir araya geldi

Adıyaman 'İlçe Milli Eğitim Müdürleri' ve 'Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı' Kahta İlçesinde yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, okulların hazırlık durumları, pansiyonların genel durumları, taşımalı eğitim, onarım ve bakım gibi birçok konu hakkında bilgi vererek eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hususunda istişarelerde bulundu.

Hedeflerinin Adıyaman'ın geleceğini inşa etmek olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, düşünen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen, yaptığı projeyi hayata geçirebilen milli ve manevi değerlere bağlı bireylerin yetişmesi için çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için eğitim camiası ve velilerimizin ortak çaba sarf etmesi gerekiyor.

Bu hedef doğrultusunda Adıyaman Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında düzenlenen ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kasım Ayı Toplantısı Kahta ilçemizde yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ile bir araya gelerek Adıyaman ve ilçelerimizdeki eğitim süreçlerini değerlendirerek çeşitli istişarelerde bulunduk.

Programa katılan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ile programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın ve ilçelerinin eğitim öğretim süreçlerini değerlendiren Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman'ın akademik anlamda istenilen yerlere ulaşabilmesi için koordineli çalışmanın öneminden bahsetti.

İlçelerdeki eğitim faaliyetleri hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden bilgi alan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "ilçelerimizdeki eğitim faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. MEB 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha mutlu yarınlara hazırlamak için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen tarafından Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Maarif Müfettişler İl Koordinatörü Atıf Bostancı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlerine hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında Kahta Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Merkez ve ilçe Şube Müdürleri katıldı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürleri Kahta'da bir araya geldi - Son Dakika


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